ヒップホップグループnobodyknows+の8年ぶりとなる新曲「ファイラゲーン」が、2026年のTBS系列の野球中継テーマソングに決定した。同グループの楽曲が持つエネルギーで野球中継を盛り上げてほしいというTBSのオファーを受け、2017年12月以来の新曲制作に取り組んだ。疾走感あふれるトラックにスタジアムでの激闘や興奮を連想させるリリックが乗り、まさに球場の熱量が伝わる楽曲に仕上がっている。楽曲タイトルの「ファイラゲーン