ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はバッテリー組キャンプ4日目となった16日(日本時間17日)、練習前に取材対応し、佐々木朗希の状態について答えた。前日15日にライブBP（実戦形式の打撃練習）に初登板した佐々木について「とても良かった。速球の出方も良く、スライダーも投げていた。スプリットも良かったし、初日としては制球も良かった」と合格点。「昨年のスプリングトレーニングよりかなり進んでいる。健康だし、フォー