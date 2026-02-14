ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が16日（日本時間17日）、米フロリダ州ダンイーデンでキャンプ初日を迎え、初のライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。シュナイダー監督らが見守る中で、岡本はゲレロ、スプリンガー、バーショ、カークといった主力組でライブBPに参加。第1打席はアンダースローの右腕ロジャースに対し、0−1からの2球目を打って右飛。2打席目はキューバ人の速球派右腕エストラーダに1−1から三塁ゴロ