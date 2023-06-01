¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬16Æü¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö17Æü¤Î½÷»ÒSP¤òÁ°¤Ë¶¥µ»²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¶Ê¤«¤±¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¡£ËÁÆ¬¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¤òÃåÉ¹¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¡£3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂç¤­¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤ê¤­¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¤òº£Æü¤Ï¤·¤Ã