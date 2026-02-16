Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¯¤¹¤ß¤äÌÓ·ê¡¢¥Ë¥­¥ÓÀ×¤Ê¤ÉÈ©Çº¤ß¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç¿ÍÈ©¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÈþÍÆ±Õ¤òÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡¢Çº¤ßÊÌ¤ËÁª¤Ù¤ë¼ÂÎÏÇÉÈþÍÆ±Õ¤ò£³¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ©ÌÀ´¶¡¦ÈþÇò¥±¥¢¡Û¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢À¡¤ó¤À°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°ÈþÍÆ±Õ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¡¢¥ê