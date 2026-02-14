アメリカとイランによる核協議を前に、イランのアラグチ外相がIAEA＝国際原子力機関のトップと会談しました。イランのアラグチ外相は16日、訪問先のスイスでIAEAのグロッシ事務局長と会談しました。会談後、グロッシ氏は自身のSNSに「あす予定されている重要な会合に備えて、技術的な議論を徹底的に行った」と投稿し、17日に行われるアメリカとイランの核協議を前に、今後の協力の枠組みなどを確認したということです。一方、アラ