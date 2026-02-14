ミラノ・コルティナ五輪の女子シングルに出場する坂本花織（シスメックス）が１７日の女子ショートプログラム（ＳＰ）を前にした１６日、公式練習に臨んだ。練習後に取材に応じた中で涙する場面があった。今大会の日本フィギュア勢は団体銀メダルに輝いた一方で、ＳＰ２位で金メダルの期待がかかった鍵山優真にフリーでミスが出たほか、金メダル候補のペア、“りくりゅう”こと三浦、木原組がＳＰにおいて得意のリフトでまさか