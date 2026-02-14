ボートレースからつの「か・らっキーバトル」は１６日、予選２日目が行われた。大江純（３０＝愛知）は初日６号艇で４着、２日目も２、５号艇で３、２着。「足はいい。行き足から伸びは上位級だと思う。出足も普通はある」と仕上がりも上々だ。女性ファンから人気が出そうな男前。師匠（鈴木勝博）や仲間からは、ファビの愛称で親しまれる。「母がブラジル人で、父が日本人なのでハーフなんです。向こうの名前がファビアーノ