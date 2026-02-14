ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック女子１０００メートル決勝（１６日）で４位に終わったアリアンナ・フォンタナ（イタリア）がレース中に接触した中国選手に怒りをぶちまけた。イタリア紙「コリエレ・デロ・スポルト」は「アリアンナ・フォンタナが激怒。『表彰台から突き落とされ、とても怒っている』」と題する記事を掲載。フォンタナが試合後に「表彰台を争うチャンスを私に与えてくれなかったことに腹が立つ。ちょう