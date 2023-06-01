¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ15Æü¤Ë¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï73¡¦11ÅÀ¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥Õ¥È¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡Ê20¡Ë¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê24¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï59¡¦62ÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î19°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤Î2¿Í¤Ë»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£ÊÂ¤ó¤ÇÄ·¤Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Ê¤É¤ò·è