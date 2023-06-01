¤­¤Î¤¦Í¼Êý¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò°·¤¦À½Â¤¹©¾ì¤Ç¹©ºîµ¡³£¤Ë20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¶´¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å5»þÁ°¡¢²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¤Î¹©¾ì¤ÇÆ±Î½¤«¤é¡ÖÃËÀ­¤¬µ¡³£¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡£¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Ãæ¤Ç°Õ¼±¤â¸ÆµÛ¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤ºî¶ÈÃæ¤Ë¹©ºîµ¡³£¤ËÃËÀ­¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï20Âå¤Îºî¶È°÷¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì