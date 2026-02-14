スイス・ジュネーブで17日から行われるアメリカとロシア、ウクライナの3カ国による3回目の実務者協議では、領土問題や「エネルギー停戦」などが議論される見通しです。ロシアのペスコフ大統領報道官は16日、今回の協議では領土問題が議論されるとの見通しを示しました。ロシア側は今回、代表団の規模を拡大し、メンバーには前駐日ロシア大使のガルージン外務次官が含まれるほか、団長はメジンスキー大統領補佐官が務めるということ