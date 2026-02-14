ドジャースの金慧成はライブBPでキャンプ初日の山本に続いて佐々木から安打を記録し「まずはタイミングを合わせることが重要。徐々に良くなってきている」と手応えを明かした。26日（日本時間27日）にキャンプ地を離れ、28日（同29日）にWBC韓国代表に合流する。3月7日には1次ラウンドで日本と対戦。「日本には素晴らしい投手が多いし、同じプールに入っているので対戦を楽しみにしている」と心待ちにした。