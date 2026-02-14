16日未明、広島県東広島市の住宅で男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。この家に住む妻が「若い男に包丁を持って脅された、火をつけられた」などと話していたことがわかりました。警察は殺人事件とみて捜査しています。住宅は焼け落ち、遺体には複数の傷が。殺人事件の犯人は今もどこかへ逃げています。 現場は広島県東広島市。警察と消防によりますと、ほぼ同じ時間に2つの通報が入りま