¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£16Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¡ÊCL¡ËÂè7Àá½ªÎ»»þ¤ËÇÔÂà·÷Æâ¤Î29°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£GK¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥È¥ë¥Ó¥ó¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·àÅª¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¡¢4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤òÆÀ¼ºÅÀº¹1¾å