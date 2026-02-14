男子フリーの演技を終えたイリア・マリニン＝13日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）が16日、自身のインスタグラムに「卑劣なオンラインの憎悪は心を攻撃し、その恐怖は闇へ引き込む」などと投稿した。誹謗中傷被害を示唆したとみられる。ショートプログラム首位で迎えたフリーで失速し、8位に終わっていた。試合で歓喜する姿と、座って頭を抱えるシーンを交ぜた映像も投稿。「