ファミリーマートは17日から、レジ横で提供するコーヒーやカフェラテなどの6品目を最大15円値上げする、と発表しました。Sサイズのホットコーヒーとアイスコーヒーがともに、145円（税込）から5円値上げし、150円（税込）となります。アイスコーヒーとアイスカフェラテはMサイズが240円（税込）から10円値上げし250円（税込）に、Lサイズが330円（税込）から15円値上げし345円（税込）になります。値上げは、2025年5月以来で原材料