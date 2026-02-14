ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子で、韓国代表の美ぼうが注目を集めている。世界チームランク３位の実力を持つチーム。序盤苦しんでいたが、１５日の日韓戦では終盤ミラクルショットもあり勝利をあげた。日本でもお馴染みだった１８年平昌、２２年北京五輪代表の“メガネ先輩”ではなく、１４年ソチ五輪代表のキム・ウンジ率いるチームで乗り込んできた韓国。日本のＳＮＳ上でも美人軍団として話題となったが、この試合で