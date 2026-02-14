竹下大樹（２７＝福岡）が１６日、ボートレース若松のＧＩ「全日本覇者決定戦開設７３周年記念競走」２日目１Ｒでイン逃げ１着。周年記念初勝利を飾った。水神祭が行われ、福岡支部の先輩らに担ぎ上げられて水神祭を行った。ＧＩはすでに２０２３年ヤングダービー（下関）、２５年ヤングダービー（宮島）、２月の九州地区選（からつ）で勝ち星を挙げているが、この１着がうれしい周年初勝利となった。「地区選とかヤングダービ