三重県警の警察官が、当時14歳の少女に現金を渡す約束をしてみだらな行為をしたなどとして再逮捕されました。 【写真を見る】当時14歳の少女にみだらな行為などをした疑い…三重県警の巡査を再逮捕 再逮捕されたのは、三重県警の巡査、金丸昂太郎容疑者29歳です。 愛知県警によりますと、金丸容疑者は2024年10月、和歌山市内のホテルで、16歳未満と知りながら、当時14歳の少女に現金3万円を渡す約束でみだらな行為をし、その様