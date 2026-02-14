横浜中華街に現れた獅子舞。中国の旧正月＝春節を前に、街はお祝いムードに包まれました。最高気温は15℃近くまであがり3月中旬並みの暖かさとなった16日の横浜市。中には上着を脱ぐ観光客の姿もありました。獅子舞に噛まれると「無病息災」などのご利益があると言われていますが、「目が…」「鼻が…」と花粉症の症状を訴える人が多くみられました。成人式の前撮りに来た女性「紙書くとき下向くんですけど鼻水が垂れそうに」男性