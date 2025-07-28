¥«¥¿ー¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü～2026Ç¯2·î20Æü³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥¸¥å¥ê¥¢¥ó ¥­¥ã¥Ã¥·¥å / ¥í¥¤¥É ¥°¥é¥¹¥×ー¥ë] 2 - 0 [¥¦ー¥´ ¥æ¥ó¥Ùー¥ë / ¥¢¥ë¥È¥¥¥ë ¥é¥ó¥Ç¥ë¥¯¥Í¥¯] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢