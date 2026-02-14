イランのアラグチ外相は16日、アメリカとの核協議を前にIAEA（国際原子力機関）のグロッシ事務局長と会談し、技術的な問題を協議したと明らかにしました。アメリカとイランは17日、核開発について協議をする予定で、これに先立ちイランのアラグチ外相は16日、IAEAのグロッシ事務局長とスイスのジュネーブで会談しました。イランはアメリカによる2025年6月の核施設への攻撃以来、IAEAによる査察を拒否していて、会談にはイランの核