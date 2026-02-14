◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー アルペン 男子回転 2回目(大会11日目/現地16日)この種目で日本人唯一の出場となった相原史郎選手が2回目に登場し、58秒75を記録。1回目のタイムと合わせて1分59秒58とし、20位で競技を終えました。96人がエントリーし、1回目の試技では男子大回転で金メダルのルカス・ブローテン選手(ブラジル)ら、強豪選手も含めて52人が棄権や失格となる波乱が起こります。そんななか、相原選手