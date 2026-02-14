総務省などがICTリテラシー向上に寄与した教材を表彰するイベントを開催。第1回目の対象に選ばれたのは、世界的に人気ゲームの「マインクラフト」を使った教材で、楽しむだけでなく、インターネットを正しく使うスキル「ICTリテラシー」を学べます。16日、総務省が企業とタッグを組み、こうした取り組みを表彰する式典を初めて開催。マインクラフトは、生成AI（人工知能）のスキルを身に着けられるすぐれた教材として大賞を受賞し