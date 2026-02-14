東京電力は、新潟県にある柏崎刈羽原発から首都圏への送電を、およそ14年ぶりに再開しました。福島第一原発の事故後、東電が、再稼働した原発から送電するのは初めてとなります。今月9日に原子炉を再起動した柏崎刈羽原発6号機は、来月18日の本格的な営業運転開始を目指しています。東京電力は15日、原子炉で発生させた蒸気で発電タービンが正常に動くことを確認し、発電機も起動したことから、16日午後10時ちょうどに電気を首都圏