中道改革連合の小川代表は１６日、代表選で争った立憲民主党出身の階猛・元総務政務官（５９）を幹事長に起用する方針を固めた。選挙対策委員長を兼務させる。政調会長に公明党出身の岡本三成氏（６０）を充て、国会対策委員長には立民出身の重徳和彦氏（５５）を起用する意向だ。複数の中道改革関係者が明らかにした。１８日にも議員総会を開いて人事案を示し、新執行部を正式に発足させる。代表代行には公明出身の山本香苗氏