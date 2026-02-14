ミラノ・コルティナ五輪における米超大物ラッパー、スヌープ・ドッグの粋な計らいが報じられた。スヌープは米放送局「ＮＢＣ」の?特派員?や、米国チームの名誉コーチとして現地入り。各競技の会場入りして話題となっている中、英メディア「デーリー・メール」などによると、スノーボードなどの競技が行われているリビーニョのバーで先週、それは起きた。?御一行様?は、その店でチーズバーガー、チキンウイング、チキンナゲット