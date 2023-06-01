¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢1¿ÍÊ¬381kcal¡ªÈëÌ©¤Ï¡¢Æ¦Éå¤Çºî¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡£Æ¦Éå¡ÜµíÆý¤Ç¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥ë¥­¡¼¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤í¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤³¤¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£¡ØÆ¦Éå¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä¡Ä1/2Ãú¡ÊÌó175g¡Ë ¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä2Ëç¡ÊÌó30g¡Ë ¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä¡Ä150g µíÆý¡Ä¡Ä1/2¥«¥Ã¥× ¥Ô