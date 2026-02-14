警察車両の赤色灯16日午後4時50分ごろ、長野県東御市の寺院に隣接する木造2階建て住宅が燃えていると近隣住民から119番があった。上田署によると、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。住人の高齢夫婦と連絡が取れておらず、署が遺体の身元や出火原因を調べる。現場はしなの鉄道田中駅から北東約3キロの住宅が点在する地域。