¹ñºÝÌäÂê²½¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÏ¢¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î4¥«¹ñ¤ËºÇÂç¤Ç5²¯±ß¤Û¤É¤Î»ñ¶â¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ðÌ¾¼°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤éUNODC¡Ê¹ñÏ¢ÌôÊªÈÈºá»öÌ³½ê¡Ë¤ËºÇÂç¤Ç5²¯1600Ëü±ß¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤¬¼è¤ê¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¨ÎÏ¶â¤ÏUNODC¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥é¥ª¥¹¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÁÜºº¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤Î¹ØÆþÈñ¤ä¿¦°÷¤Î