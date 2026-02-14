公式練習で調整するアデリア・ペトロシャン＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子で個人の中立選手（AIN）として出場するロシア出身のアデリア・ペトロシャンが16日、初めて公式練習に臨み、フリーの曲に合わせて4回転トーループを着氷させた。報道陣の取材に応じなかったものの、ロシアメディアの問いかけには笑みを浮かべた。18歳のペトロシャンはロシア選手権3連覇中で、昨年9月の五輪最終予選で優勝して出