３月の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に向けた宮崎市での事前合宿が休養日だった１６日、昨季の沢村賞右腕、伊藤（日本ハム）ら日本代表「侍ジャパン」の５投手が、１７日からの第２クールに向けて体を動かした。１５日にブルペンで数球を投げて傾斜の感覚を確認し、この日はキャッチボールなどで状態を整えた伊藤は、「シーズン中と同様の（試合）前日のメニューで出力を上げにきた」。１７日には再びブル