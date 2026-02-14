2月4日、KDDIは滋賀県と包括連携協定を締結し、滋賀県庁において、滋賀県の三日月大造知事、KDDI代表取締役会長の髙橋誠氏が出席のもと、協定締結式が行なわれた。 今回の包括連携協定では、KDDIが持つ通信やデジタル技術を活用することにより、日本最大の湖である「琵琶湖」を擁する滋賀県における「湖国」ならではの発展や県民サービスの向上に貢献することが目的とされている。 自治体の取り組みを進め