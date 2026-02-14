中道改革連合の代表選に立候補して敗れた階猛（しな・たけし）氏が１５日、ＳＮＳで動画を配信して、息子で俳優の階晴紀と共演した。政治の話題を熱弁する一方で、親子共演に少し気が緩んだのか、脱線トークも連発した。各メディアに「イケメン」と紹介されている晴紀と並ぶと、そっくり親子ぶりをアピールするように、トレードマークの眼鏡を外して素顔を披露。晴紀から「見かけが怖いとか、いろんなあだ名つけられてましたけ