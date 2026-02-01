Ä´ºº²ñ¼Ò¤Î¥µ¥«¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤Ç³°¿©¤Ë¤ª¤±¤ëÄ«¿©»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï5347²¯±ß¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê163²¯Áý¤¨¡¢2014Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤·¤¿¡£¶¦Æ¯¤­¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ÇÄ«¿©»Ô¾ì¤Ï¶áÇ¯¿­¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤¿°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä«¿©¤ò¶¯²½¤¹¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£