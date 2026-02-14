ミラノ・コルティナオリンピックは１６日夜（日本時間１７日午前４時）、フィギュアスケートペアのフリーが行われる。日本の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場するこの種目では、カナダ代表のディアナ・ステラトデュデク、マキシム・デシャン組にも注目だ。（デジタル編集部）２０２４年の世界選手権で三浦、木原組の２連覇を阻んだのがこのカナダのペアだ。ステラトデュデクは４２歳。１９２８年のサンモリッツ大会