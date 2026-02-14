「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、犯罪組織の幹部だった男に対し、無期懲役の判決が言い渡されました。犯罪組織の幹部・藤田聖也被告（41）。2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や特殊詐欺事件に関わったとして、強盗致死や窃盗などの罪に問われています。16日の判決で東京地裁は、一連の強盗事件について「匿名性が徹底された、遠隔操作による組織的な広域連続強盗という、新たな犯