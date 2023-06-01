¡Ú¡Ö¤è¤ï¤è¤ïÀèÀ¸¡×16´¬¡Û 2·î17Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§792±ß ²èÁü¤ÏAmazon¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤è¤ï¤è¤ïÀèÀ¸¡×¤Î16´¬¤ò2·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£ ËÜºî¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬ºÇ¼å¤Î¡È¤è¤ï¤è¤ïÀèÀ¸¡É¤³¤Èó´Â¼¤Ò¤è¤êÀèÀ¸¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÊ¡ÃÏ¥«¥ß¥ª»á¤¬Ï¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 16´¬¤Ç¤Ï