¡Ú¡Ö½ý¸ý¤ÈÊñÂÓ¡×4´¬¡Û 2·î17Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§792±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö½ý¸ý¤ÈÊñÂÓ¡×¤Î4´¬¤ò2·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£ ËÜºî¤Ï¿ä¤·¤Î¼å¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¡È¥è¥ï¥éー¡É¤Î¾¯½÷¡¦ÍýÀ¤¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤ÏÃÌò¤òÌ³¤á¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î¼ãÆ¬¡¦ÀÚÃ«¤¬·«¤ê¹­¤²¤ëÆÃ¼ìÀ­ÊÊ¡ß¶ËÆ»¥é¥Ö¥³¥á¡£¼·°æ³¤À±»á¤¬¡Ö·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 4´¬¤Ç¤ÏÍýÀ¤¤¬¤ª¸«¹ç¤¤Áê¼ê