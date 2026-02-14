17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万6810円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては3.59円高。出来高は2985枚となっている。 TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.12ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5