1995（平成7）年2月17日、阪神大震災の発生時刻「5時46分」を指したまま止まった兵庫県明石市の市立天文科学館の大時計が修理され、再び時を刻み始めた。同市は日本標準時の基準となる東経135度にあり、大時計はその象徴。震災30年の昨年1月17日には、防災について考えるため発生時刻に時計を止めた。