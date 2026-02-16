ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が１６日、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）のＴＥＡＭＪＡＰＡＮ公式インスタグラムに登場。４年前の北京五輪団体でのスーツ規定違反による悪夢の失格から４年。万感の銅メダルを手にした表情が反響を呼んだ。愛おしそうに銅メダルを見つめるショットなどに、コメント欄などでは「高梨さんの笑顔が見られてよ