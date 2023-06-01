¡ÚREANIMAL¡Û 2·î13ÆüÈ¯Çä ÄÌ¾ïÈÇ¡§5,720±ß ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡§8,470±ß THQ Nordic¤Ï¡¢PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/SteamÍÑ¥Û¥éー¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖREANIMAL(¥ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë)¡×¤ò2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬5,720±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬8,470±ß¡£ ËÜºî¤Ï¡¢Ì¾ºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¢