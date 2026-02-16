ＭＬＢは１６日、右手有こう骨を骨折してＷＢＣ米国代表を辞退することになったＣ・キャロル外野手（Ｄバックス）に代わってＲ・アンソニー外野手（Ｒソックス）が出場することを正式発表した。２１歳のアンソニーは、昨季メジャーデビューした超有望株。１年目は７１試合で打率２割９分２厘、８本塁打、３２打点だった。一方のキャロルは昨季３１本塁打、３２盗塁と自身初の「３０―３０」をマークし、米国代表としても大きな