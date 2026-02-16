国土交通省は１６日、米国生産車の輸入について、安全性を書類審査のみで認定できる制度を創設したと発表した。条件を満たせば、実際の車両を使った追加試験が不要となる。日米両政府が昨年の関税交渉で手続きの簡素化で合意したことを踏まえ、国交省が新制度を検討していた。１６日に国交省が自動車の安全基準を定める省令を改正し、施行した。日本と米国では、衝撃に対する車体の強度やウィンカーの色など安全性の審査で異な