ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が１６日、日テレの五輪ハイライトに出演。キャスターの荒川静香さんに今後の目標を問われ「やはりデュアルモーグルでも銀メダルまでいけた。銅と銀と２つ持てているので、残る金メダルに向けてどんなことができるのかを突き詰めていきたい」と話した。堀島は今大会、男子モーグルでは２２年北京から２大会連続銅