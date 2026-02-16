さいたま市西区の埼玉栄高のグラウンドで２０２４年１１月、同高運動部員の男子生徒４人が乗った軽乗用車が横転し、助手席の男子生徒（当時１７歳）が死亡した事故で、学校の運営法人は１６日、第三者委員会の調査報告書を公表した。生徒がグラウンドで車を走らせる行為は、事故の約２年前から続いていたが、学校側は把握していなかったと指摘した。報告書によると、生徒によるグラウンド整備用乗用車の無断乗車は、遅くても２