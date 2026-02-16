愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は１６日、中部国際空港株式会社と９月に開幕する第 20 回アジア競技大会及び第 5 回アジアパラ競技大会のパートナーシップ契約を締結したと発表した。協賛ランクは、両大会ともにティア３。契約期間は２０２６年１２月３１日まで。