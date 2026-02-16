東京都内にある商業ビルの解体工事があるかのように装い、県中部地区の会社から現金500万円をだまし取った詐欺の疑いで、警察は自称・不動産業の男ら6人を逮捕しました。逮捕されたのは、静岡県熱海市に住む自称・不動産業の男（70）や宮城県仙台市の僧侶の男（66）などあわせて6人です。警察によりますと6人は2021年2月、共謀の上、東京都台東区の商業ビルを解体する工事があるかのように装い、静岡県中部地区の会社から解体工事